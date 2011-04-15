Повтор! Объём ВВП РФ в 2018 году, по второй оценке Росстата, вырос на 2.3%

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Объём ВВП РФ в 2018 году, по второй оценке Росстата, вырос на 2.3% и составил в текущих ценах 103.876 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.
Индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2017 года - 110.3%.
"AK&M" от 02.04.2019