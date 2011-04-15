"Сафмар" опроверг информацию о бегстве М.Гуцериева

"Сафмар" опроверг информацию о бегстве Михаила Гуцериева. Об этом говорится в заявлении компании.



"Группа "Сафмар" считает необходимым заявить, что появившаяся на "жёлтых" сайтах информация о том, что Михаил Гуцериев якобы сбежал из России, опасаясь ареста, что еще день-другой и он был бы арестован, если бы остался в стране, что Гуцериев не заплатил налоги, что у него какие-то проблемы с властью, является откровенной ложью и провокацией. Группа "Сафмар" расценивает развернутую в СМИ беспрецедентную травлю, то есть кампанию как спланированную акцию с целью дискредитации основного акционера Группы - Михаила Гуцериева и нанесения ущерба деловой репутации одного из крупнейших предпринимателей страны", говорится в заявлении.



Так, 28 марта 2019 года в телеграм-канале "Незыгарь" появилось первое сообщение о том, что из-за боязни ареста и уголовного преследования Михаил Гуцериев покинул Россию. <…> "В дальнейшем к распространению этих абсурдных слухов подключились бульварные, продажные интернет-издания, а также откровенно маргинальные персонажи", - отмечается в заявлении группы.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.





"AK&M" от 02.04.2019