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02/04/2019
15:41

"Сафмар" опроверг информацию о бегстве М.Гуцериева

"Сафмар" опроверг информацию о бегстве Михаила Гуцериева. Об этом говорится в заявлении компании.

"Группа "Сафмар" считает необходимым заявить, что появившаяся на "жёлтых" сайтах информация о том, что Михаил Гуцериев якобы сбежал из России, опасаясь ареста, что еще день-другой и он был бы арестован, если бы остался в стране, что Гуцериев не заплатил налоги, что у него какие-то проблемы с властью, является откровенной ложью и провокацией. Группа "Сафмар" расценивает развернутую в СМИ беспрецедентную травлю, то есть кампанию как спланированную акцию с целью дискредитации основного акционера Группы - Михаила Гуцериева и нанесения ущерба деловой репутации одного из крупнейших предпринимателей страны", говорится в заявлении.

Так, 28 марта 2019 года в телеграм-канале "Незыгарь" появилось первое сообщение о том, что из-за боязни ареста и уголовного преследования Михаил Гуцериев покинул Россию. <…> "В дальнейшем к распространению этих абсурдных слухов подключились бульварные, продажные интернет-издания, а также откровенно маргинальные персонажи", - отмечается в заявлении группы.

Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.


"AK&M" от 02.04.2019
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