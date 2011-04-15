Участок фиолетовой линии метро закроют с 6 по 10 апреля

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена будет закрыт с 6 по 10 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



В частности, будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".



Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро. После завершения строительства всей этой линии, откроются станции "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



По строительным нормам такие работы требуют временного прекращения движения поездов. На время закрытия будут организованы компенсационные маршруты. Для автомобилистов будет введен ряд ограничений, а для общественного транспорта организуют обособленные выделенные полосы. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра.



Поезда Таганско-Краснопресненской линии с 6 по 10 апреля будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от 2 до 2.5 минут. В течение этих пяти дней пассажиров будут перевозить только поезда "Москва".



АО "Центральная ППК" предоставит бесплатный проезд на маршрутах компании - от ж/д станции Текстильщики (рядом с метро "Текстильщики") до Курского вокзала, а также от ж/д станций Ухтомская и Косино (рядом с метро "Лермонтовский проспект"), Выхино (рядом с метро "Выхино"), Вешняки (рядом с метро "Рязанский проспект"), Люберцы-1 для проезда до Казанского вокзала, но с учётом большого количества пассажиров не рекомендуется в дни перекрытий ехать на станцию Выхино из других районов. Жителям Вешняков и Некрасовки рекомендуется доехать до станций метро других линий, а жителям района Выхино-Жулебино рекомендуется воспользоваться компенсационными маршрутами наземного транспорта.



В районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменится схема движения автотранспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.



Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.



Будут закрыты ряд съездов: со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты; с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону ТТК; с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект в направлении области; с дублера Волгоградского проспекта на улицу Люблинская в направлении центра; съезд с улицы Люблинская на дублер Волгоградского проспекта в направлении области.



Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару будет запрещено.



"AK&M" от 02.04.2019