"Газпром нефть" внедряет цифровую систему контроля нефтепродуктов

"Газпром нефть" завершила начальный этап внедрения первой в России цифровой системы постоянного мониторинга качества и количества нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении компании.



К системе "Нефтеконтроль - Газпром нефть" подключены 100% АЗС компании, 80% нефтебаз и топливозаправочных комплексов, нефтеперерабатывающие заводы. Планируется, что к 2020 году система мониторинга и контроля будет развернута на 100% активах цепочки формирования добавленной стоимости - перерабатывающих, логистических и сбытовых подразделениях "Газпром нефти".



Система разработана специалистами "Газпром нефти" на основе российских компонентов и программных продуктов. Сеть датчиков, смонтированных на установках НПЗ, отгрузочных терминалах, резервуарных парках нефтебаз, топливозаправочных комплексах, раздаточных колонках АЗС, в онлайн режиме собирает и передает информацию. С помощью технологий распределенных вычислений и машинного обучения обработка "больших данных" проходит в реальном времени, позволяя сравнивать фактические данные об отклонениях с установленными нормативными диапазонами. Алгоритмы обработки информации обеспечивают самостоятельный первичный анализ и предлагают для решения профильным специалистам отклонения, влияющие на эффективность всей цепи.



Система "Нефтеконтроль - Газпром нефть" обеспечивает непрерывное измерение показателей нефти на входе в НПЗ и нефтепродуктов при отгрузке, а также приеме, хранении и отгрузке с нефтебаз и отпуске конечным потребителям. После завершения проекта внедрения система "Нефтеконтроль - Газпром нефть" обеспечит приём и обработку данных с более чем 50 тыс. датчиков, гарантируя эффективность контроля качества в интересах потребителя.



Оператором системы "Нефтеконтроль - Газпром нефть" является Центр управления эффективностью нефтепереработки и сбыта "Газпром нефти". Специалисты Центра контролируют все технологические этапы цепочки добавленной стоимости. Работа Центра направлена на повышение эффективности бизнеса за счёт использования современных технологий анализа данных, методов предиктивной аналитики и работы с big data, с целью создания единой цифровой платформы управления эффективностью.



"AK&M" от 02.04.2019