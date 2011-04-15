Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 2 апреля 2019 года.



НИ ТАНКА НАЗАД

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДВЕДЕТ ИТОГИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЗА 2018 ГОД





Как стало известно "Ъ", в скором времени президент Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором огласит официальные итоги оружейного экспорта за 2018 год. Результаты, по информации "Ъ", превысили ожидания: за рубеж было поставлено вооружений и военной техники на $15 млрд и подписано новых контрактов на сумму свыше $20 млрд, что является одним из самых больших показателей в истории современного ВТС. Добиться этого удалось в первый год вступления в силу американских санкций CAATSA, которые нацелены в том числе на сотрудничающие с Россией страны.





СЕКРЕТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МВД СНАБЖАЛОСЬ ЗА ВЗЯТКИ

АРЕСТОВАНЫ ПОСТАВЩИК ЗАЩИЩЕННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И ИХ ПОЛУЧАТЕЛИ ИЗ ОПЕРАТИВНО-ПОИСКОВОГО БЮРО





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения МВД - оперативно-поискового бюро (ОПБ) полицейского ведомства. По обвинению в получении взяток на общую сумму 12 млн руб. арестованы начальник управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управление "Т") полковник Сергей Бурков и его подчиненный, также полковник Степан Уваров. Предполагаемый взяткодатель - владелец ООО НВМ Владимир Щербаков отправлен под домашний арест.





"У НАС СВЫШЕ 25% НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕ ТРУДОВОГО ВОЗРАСТА"

ГЛАВА СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН РАССКАЗАЛ "Ъ", КАК СТАРЕЕТ МОСКВА





Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян рассказал корреспонденту "Ъ" Валерии Мишиной о том, сколько в столице пожилых людей, как повлияло повышение пенсионного возраста на политику московских властей, и о том, что делать родственникам пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе, чтобы получить помощь.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 02.04.2019