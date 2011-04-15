НОВАТЭК заключил с Vitol соглашение на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2"

Трейдинговое подразделение ПАО "НОВАТЭК" Novatek Gas&Power Asia и трейдинговая компания Vitol S.A. подписали базовые условия соглашения на поставку СПГ. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа по итогам международной конференции по сжиженному природному газу (СПГ) в Шанхае.



Соглашение предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", а также с других проектов НОВАТЭКа. СПГ будет поставляться на условиях FOB на перевалочный терминал компании в Мурманской области. Помимо этого, предусмотрена возможность поставок на терминал НОВАТЭКа на Камчатке.



Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6.6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1138 млрд куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1978 млрд куб. м природного газа и 105 млн т жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК" по МСФО за 2018 год выросла на 4.7% до 143.742 млрд руб. (54.33 руб. на акцию) со 156.387 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 831.758 млрд руб. против 583.186 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415.296 млрд руб., увеличившись на 42.6% и 61.9% соответственно по сравнению с 2017 годом.





"AK&M" от 02.04.2019