Севергрупп покупает 42% Lenta

ООО "Севергрупп" объявило о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о покупке Севергрупп принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР ГДР на акции компании Lenta Ltd., составляющих около 41.9% акционерного капитала "Ленты" (без учета казначейских акций) по цене $3.60 за ГДР ($18 за акцию). Об этом говорится в сообщении сторон.



Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.

Завершение сделки по покупке Севергрупп ГДР "Ленты", принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения ФАС России. После закрытия сделки Севергрупп, в соответствии с уставом "Ленты", Севергрупп объявит предложение акционерам/держателям ГДР компании (которое не будет зависеть от выполнения каких-либо условий) по покупке их акций/ГДР "Ленты" по цене $3.60 за ГДР ($18 за акцию).



Ожидается, что сделка Севергрупп будет завершена до конца мая 2019 года, при условии получения одобрения ФАС и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон.



Финансовым консультантом Севергрупп в связи со сделкой и последующим обязательным предложением выступает Citigroup Global Markets Limited. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступает в качестве юридического консультанта Севергрупп.



Севергрупп - основанная в 1993 году компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова. Группа была основана в целях развития существующих бизнесов и инвестиций в новые перспективные проекты. Основными инвестиционными направлениями в настоящий момент являются: металлургия и горнодобывающая промышленность, энергомашиностроение, добыча золота, деревообработка, туристический бизнес, интернет торговля продуктами питания, банковский бизнес, развитие человеческого капитала, венчурные проекты в сфере высоких технологий, медиа и рекламный бизнес, телекоммуникации, медицина.



TPG - ведущая международная инвестиционная компания, основанная в 1992 году, с активами стоимостью более $103 млрд под управлением и офисами в городах Остин, Пекин, Бостон, Даллас, Форт Уорт, Гонконг, Хьюстон, Лондон, Люксембург, Мельбурн, Москва, Мумбаи, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сеул и Сингапур. TPG осуществляет инвестиции в широкий диапазон классов активов, включая прямые инвестиции, растущие бизнесы, недвижимость, долговые инструменты и акции публичных компаний.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за 2018 год снизилась на 11.1% и составила 11.8 млрд руб. против 13.3 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.2% до 413.6 млрд руб. с 365.2 млрд руб., при этом розничная выручка увеличилась на 13.6% до 392.1 млрд руб. с 345 млрд руб., а оптовая выручка - на 6%. Скорректированный показатель EBITDA составил 36.2 млрд руб., что на 2% выше показателя за 2017 год (35.5 млрд руб.), рентабельность - 8.8%. В 2018 году было открыто в общей сложности 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 379, в том числе 244 гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1467482 кв. м.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"