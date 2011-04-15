Сбербанк получил около 40% активов Fortenova Group. Об этом говорится в сообщении банка.



В частности, сообщается, что 1 апреля 2019 года в рамках реструктуризации задолженности Холдинга Агрокор перед кредиторами группой Сбербанка получены финансовые инструменты, которые в том числе дают права в отношении около 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. (Нидерланды).



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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