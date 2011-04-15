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02/04/2019
12:57

ФАС проверяет 46 организаций оборонно-промышленного комплекса

По обращению Минобороны, ФАС начала проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение. Об этом говорится в сообщении службы.

Такое поведение создаёт предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года, отмечает служба.

Кроме того, в отношении 748 организаций ФАС начинает проверку по факту несвоевременного представления отчетов о финансовой деятельности при исполнении ГОЗ по правилам, установленным постановлением Правительства РФ.


"AK&M" от 02.04.2019
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