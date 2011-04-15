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Oman Air отменила 450 рейсов до 30 апреля. Об этом сообщил МИД РФ в своём твиттере.
Такое решение принято в связи с приостановкой эксплуатации самолётов Boeing 737 MAX.
Oman Air - флагманский перевозчик Султаната Оман. Компания совершает перелёты по более чем 40 направлениям в 23 странах Среднего Востока, Азии, Африки и Европы.
"AK&M" от 02.04.2019