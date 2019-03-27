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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 3 апреля в размере 65.4726 руб. против 65.4176 руб. на 2 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
02.04.19 - 65.4176 руб.
30.03.19 - 64.7347 руб.
29.03.19 - 64.8012 руб.
28.03.19 - 64.5925 руб.
27.03.19 - 64.1683 руб.
"AK&M" от 02.04.2019