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02/04/2019
14:54

Московской воздушной зоне в апреле вводятся ограничения

В Московской воздушной зоне в апреле вводятся ограничения в связи с подготовкой к воздушной части Парада Победы 2019 года. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения, которые ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" планирует вводить в связи с этим событием, являются минимальными. Количество регулярных полётов воздушных судов, затронутое ограничениями во время тренировок - будет незначительным. Авиакомпании и аэропорты заранее извещены о запланированных ограничениях посредством NOTAM. Все ограничения согласованы с Федеральным агентством воздушного транспорта.

Временные ограничения на 25 минут будут вводиться 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля. В эти дни аэропорт "Внуково" ограничит приём и выпуск воздушных судов с 07:40 MSK до 08:05 MSK. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" - с 07:45 MSK до 08:10 MSK. Аэропорта "Шереметьево" ограничения не коснутся. Резервные даты, которые могут быть использованы для тренировок военной авиации в случае неблагоприятных метеоусловий в основные дни - 9, 11, 16, 18, 23 и 24 апреля. Обеспечение отсутствия ущерба для безопасности и регулярность полетов во время тренировок возложено на филиал "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".


"AK&M" от 02.04.2019
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