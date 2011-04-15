Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 апреля

Банк России установил на 3 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.3284

1 Азербайджанский манат 38.5927

100 Армянских драмов 13.4441

1 Белорусский рубль 30.5647

1 Болгарский лев 37.5008

1 Бразильский реал 16.9966

100 Венгерских форинтов 22.7675

1000 Вон Республики Корея 57.5917

10 Гонконгских долларов 83.4056

10 Датских крон 98.2482

1 Доллар США 65.4726

1 Евро 73.3162

100 Индийских рупий 94.7642

100 Казахстанских тенге 17.2396

1 Канадский доллар 49.1204

100 Киргизских сомов 93.5336

10 Китайских юаней 97.4092

10 Молдавских леев 37.6821

1 Новый туркменский манат 18.7332

10 Норвежских крон 76.0761

1 Польский злотый 17.0542

1 Румынский лей 15.3995

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.8858

1 Сингапурский доллар 48.2872

10 Таджикских сомони 69.3595

1 Турецкая лира 11.7467

10000 Узбекских сумов 77.7621

10 Украинских гривен 24.3506

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.5269

10 Чешских крон 28.4812

10 Шведских крон 70.3469

1 Швейцарский франк 65.5119

10 Южноафриканских рэндов 46.0724

100 Японских иен 58.7857







"AK&M" от 02.04.2019