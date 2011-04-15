Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 апреля

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Банк России установил на 3 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.3284
1 Азербайджанский манат 38.5927
100 Армянских драмов 13.4441
1 Белорусский рубль 30.5647
1 Болгарский лев 37.5008
1 Бразильский реал 16.9966
100 Венгерских форинтов 22.7675
1000 Вон Республики Корея 57.5917
10 Гонконгских долларов 83.4056
10 Датских крон 98.2482
1 Доллар США 65.4726
1 Евро 73.3162
100 Индийских рупий 94.7642
100 Казахстанских тенге 17.2396
1 Канадский доллар 49.1204
100 Киргизских сомов 93.5336
10 Китайских юаней 97.4092
10 Молдавских леев 37.6821
1 Новый туркменский манат 18.7332
10 Норвежских крон 76.0761
1 Польский злотый 17.0542
1 Румынский лей 15.3995
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.8858
1 Сингапурский доллар 48.2872
10 Таджикских сомони 69.3595
1 Турецкая лира 11.7467
10000 Узбекских сумов 77.7621
10 Украинских гривен 24.3506
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.5269
10 Чешских крон 28.4812
10 Шведских крон 70.3469
1 Швейцарский франк 65.5119
10 Южноафриканских рэндов 46.0724
100 Японских иен 58.7857
"AK&M" от 02.04.2019