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02/04/2019
17:27

Россия к концу марта вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тбс

В рамках ОПЕК+ Россия к концу марта вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тбс без учёта СРП и 190 тбс с учётом СРП. Об этом рассказал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, говорится в материалах министерства.

"К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тбс с учетом СРП и на 153 тбс без учета СРП, относительно декабря 2018 года - на 180 тбс с учетом СРП и 230 тбс без учета СРП", - отметил он.

Таким образом, в апреле 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных уровнях.

"AK&M" от 02.04.2019
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