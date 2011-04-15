В рамках ОПЕК+ Россия к концу марта вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тбс без учёта СРП и 190 тбс с учётом СРП. Об этом рассказал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, говорится в материалах министерства.



"К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тбс с учетом СРП и на 153 тбс без учета СРП, относительно декабря 2018 года - на 180 тбс с учетом СРП и 230 тбс без учета СРП", - отметил он.



Таким образом, в апреле 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных уровнях.



"AK&M" от 02.04.2019