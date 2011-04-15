Банк России на 3 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 73.3162 руб., курс доллара США повысил почти на 6 копеек до 65.4726 руб.

Банк России на 3 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 73.3162 руб. с 73.4967 руб., курс доллара США повысил почти на 6 копеек до 65.4726 руб. с 65.4176 руб. 2 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 3 апреля уменьшилась более чем на 5 копеек (-0.07%) до 69.0022 руб. с 69.0532 руб. 2 апреля.







"AK&M" от 02.04.2019