Банк России на 3 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 73.3162 руб., курс доллара США повысил почти на 6 копеек до 65.4726 руб.

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Банк России на 3 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 73.3162 руб. с 73.4967 руб., курс доллара США повысил почти на 6 копеек до 65.4726 руб. с 65.4176 руб. 2 апреля.
Стоимость бивалютной корзины на 3 апреля уменьшилась более чем на 5 копеек (-0.07%) до 69.0022 руб. с 69.0532 руб. 2 апреля.
"AK&M" от 02.04.2019