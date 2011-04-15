ФосАгро завершило реорганизацию производственных и логистических активов в одно юридическое лицо

Группа "ФосАгро" завершила реорганизацию АО "Апатит" (Череповец) путем присоединения к нему АО "Метахим" (Волхов) и АО "ФосАгро-Транс" (Череповец). Об этом говорится в сообщении компании.



Все работники "Метахима" с 1 апреля 2019 года перешли на работу в Волховский филиал "Апатит". Персонал "ФосАгро-транс" вошёл в дирекцию по логистике "Апатита". Все социальные обязательства выполняются в полном объеме в соответствии с ранее утвержденными программами и коллективными договорами. Существенных изменений в структуре налоговых отчислений в региональные и муниципальные бюджеты не произойдет.



АО "Метахим" (с 1 апреля 2019 года Волховский филиал АО "Апатит") - расположено в городе Волхов (Ленинградская область). Создано в декабре 2003 года после разделения Волховского алюминиевого завода на химическое и металлургическое производства. В 2012 году вошло в состав Группы "ФосАгро". В развитие предприятия инвестировано более 5 млрд руб. Предприятие единственный в России производитель триполифосфата натрия, выпускает большой спектр минеральных удобрений.



АО "ФосАгро-Транс" (с 1 апреля 2019 года все функции выполняет Дирекция по логистике АО "Апатит") - транспортно-экспедиторская компания, была основана в 2002 году. Её целями была организация железнодорожных перевозок для предприятий "ФосАгро", экспедирование и перевалка грузов в портах Санкт-Петербурга, Мурманска, Новороссийска, Калининграда и Таллина. В управлении более 6 тыс. вагонов-хопперов, полувагонов, крытых вагонов и цистерн.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.



Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 16% до 17.631 млрд руб. с 21.075 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28% до 174.026 млрд руб. со 135.573 млрд руб., показатель EBITDA - на 46% до 56.352 млрд руб. с 38.511 млрд руб.



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