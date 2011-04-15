Кабмин выделяет 2.5 млрд руб. на обеспечение ценовой доступности авиаперелётов с Дальнего Востока

Правительство РФ выделяет из своего резервного фонда 2.5 млрд руб. для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Принятое решение позволит перевезти на льготных условиях по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении не менее 378.5 тыс. пассажиров.





"AK&M" от 02.04.2019