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02/04/2019
18:59

РЖД запустили продажу билетов за 120 суток до отправления

Глубина продаж ж/д билетов на ряде направлений увеличена до 120 суток. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Так, глубина продаж билетов увеличена на поезда N 1/2 "Красная стрела" Москва - Санкт-Петербург и N 3/4 "Экспресс" Москва - Санкт-Петербург.

Помимо этого на летний период (до 31 августа) увеличивается до 120 суток глубина продаж на поезда: N5/6 "Океан" Хабаровск - Владивосток, N 101/102 "Премиум" Москва - Адлер, N747/748 "Невский экспресс" Москва - Санкт-Петербург, все скоростные поезда "Сапсан", курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом.

Билеты за 120 суток до отправления указанных поездов можно оформить как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Напомним, в 2016 году у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда (вместо 45 суток ранее), а с 10 декабря 2017 года глубина продаж проездных документов была увеличена до 90 суток.

Сроки продаж билетов в международные поезда формирования АО "ФПК" зависят от ограничений, установленных железными дорогами других стран.

Так, купить билет на поезда, следующие из России в Финляндию и Литву можно за 90 суток до отправления. На поезда, следующие в Беларусь, Эстонию, Францию, Италию, Монако, Австрию, Германию, Чехию, Польшу, Монголию, Китай, продажа билетов открывается за 60 суток до отправления. А в поезда, курсирующие из России в Казахстан, Узбекистан, Молдову, Украину билеты можно купить за 45 суток до поездки.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.

Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.

Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.

"AK&M" от 02.04.2019
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