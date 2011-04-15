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02/04/2019
15:46

Ингосстрах заключил соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнёрством "Владимирская палата риэлторов"

Ингосстрах и некоммерческое партнёрство "Владимирская палата риэлторов" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Соглашение нацелено на объединение и реализацию совместных усилий в целях развития современного рынка недвижимости на территории Владимирской области.

В рамках реализации соглашения стороны выражают намерения: способствовать созданию комфортных условий для осуществления риэлторской деятельности на территории области и повышению ее эффективности, организовывать совместные мероприятия, способствующие консолидации профессионального сообщества, укреплять и развивать профессиональные связи, предоставлять продукты, товары и услуги высокого качества.

Ингосстрах успешно сотрудничает с различными коммерческими организациями и профессиональными объединениями по всей стране. Уверена, что заключение соглашения между нашей компанией и Владимирской палатой риэлторов станет основой для долгосрочной и плодотворной работы в интересах жителей региона", - комментирует директор филиала компании "Ингосстрах" во Владимирской области Наталья Самрина.

Некоммерческое партнёрство "Владимирская палата риэлторов" (ВПР) зарегистрировано в январе 2000 года. ВПР является действительным членом Российской гильдии риэлторов и правообладателем товарного знака (знак обслуживания) "Риэлтор", а также единственным профессиональным объединением во Владимире и Владимирской области.

Основная цель организации - становление и развитие цивилизованного рынка недвижимости на основе законодательной и нормативно-правовой базы РФ.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 02.04.2019
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