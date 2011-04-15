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02/04/2019
17:24

Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР. Об этом говорится в материалах РФПИ.

Строители сомкнули российскую и китайскую части моста, произведя монтаж пролётного строения длиной свыше 130 м и весом более 1 тыс. т.

Для завершения работ по возведению российской части мостового перехода предстоит выполнить монтаж железнодорожного полотна, а также завершить работы по сооружению сопутствующей транспортной инфраструктуры. Строительные работы на объекте предполагается завершить до конца 2019 года.

Проект строительства трансграничного мостового перехода через Амур реализуется РФПИ совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Мостовой переход будет иметь пропускную способность до 20 млн т в год и соединит Еврейскую АО с китайской провинцией Хэйлунцзян. Мост будет соединен 120-километровой железнодорожной веткой с Транссибирской железнодорожной магистралью, что позволит создать новый экспортный коридор между Россией и Китаем и снять существующие инфраструктурные ограничения по транспортировке грузов между странами, а также создаст значительный потенциал для развития экономики региона.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 75 проектов общим объемом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 700 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 5% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.


"AK&M" от 02.04.2019
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