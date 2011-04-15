Участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе будет реконструирован

Участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей, будет реконструирован. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Москвы, сообщила столичная мэрия.



В апреле прошлого года проект планировки территории был одобрен на публичных слушаниях жителями районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное (ЮАО). Он предусматривает реконструкцию участка МКАД с 25-го по 32-й километр. Его протяжённость - 7.2 км.



В основу проекта лег принцип отделения, где это возможно, основного потока МКАД от поворотного движения по направлению к прилегающим объектам. Проект разработан с учетом перспективного развития прилегающей территории.



Основным объектом реконструкции станет развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей, в составе которой планируется построить новые искусственные сооружения: путепроводы, тоннели и съезды. В результате устаревшая развязка типа "клеверный лист" будет заменена развязкой с направленными съездами.



Кроме того, проект планировки предусматривает устройство переходно-скоростных полос и установку светофоров, строительство боковых проездов вдоль МКАД (от двух до трех полос в одном направлении) и пяти внеуличных пешеходных переходов: четырех - через МКАД, одного - через Липецкую улицу.



Также планируется реконструировать участок Липецкой улицы. Здесь построят съезд с основного хода Липецкой улицы на боковой проезд в сторону области, разворот на Липецкой улице, разворотный съезд с Липецкой улицы на боковой проезд вдоль Липецкой улицы.



Вдоль внутренней стороны МКАД и Липецкой улицы (вблизи домов 50, 52 и 54/21) появятся шумозащитные экраны. В домах 17 (корпус 1), 50, 52 и 54/21 на Липецкой улице и в домах в Востряковском проезде будут установлены шумозащитные стеклопакеты.



В ходе работ на пересечении МКАД с Липецкой улицей проведут переустройство инженерных коммуникаций и контактной сети троллейбусов, маршруты которых пролегают в зоне строительства.



"AK&M" от 02.04.2019