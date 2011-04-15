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02/04/2019
17:38

Власти Москвы утвердили названия четырёх станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия четырёх станций метрополитена, сообщили в пресс-службе мэра столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Наименования присвоены следующим строящимся/проектируемым станциям метро: "Коммунарка" - будущая конечная станция Сокольнической линии, которую планируется открыть в 2019 году на участке "Саларьево" - "Коммунарка"; "Мнёвники" - станция Большой кольцевой линии (БКЛ), расположенная в Мнёвниковской пойме вблизи ул. Нижние Мнёвники; "Карамышевская" - станция БКЛ, расположенная в Мнёвниковской пойме вблизи Карамышевской набережной; "Внуково" - станция Калининско-Солнцевской линии на территории международного аэропорта "Внуково".


"AK&M" от 02.04.2019
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