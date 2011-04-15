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02/04/2019
18:09

Мираторг удвоил поголовье овец на ферме в Курской области

Мираторг удвоил поголовье овец на ферме в Курской области. На сегодняшний день поголовье составляет 36 тыс. животных, что в 2 раза больше, чем в марте 2018 года. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Уникальная овцеферма плановой мощностью 3.3 тыс. т ягнятины в живом весе в год расположена в Фатежском районе. Пилотный проект предусматривает круглогодичное стойловое содержание поголовья. Данная технология имеет ряд преимуществ перед традиционным выпасом на открытых пастбищах: специалисты ведут постоянный контроль всего производственного цикла на одной площадке. Это в совокупности с применением современных технологий позволяет достичь уровня ведущих мировых производителей, гарантировать стабильно высокое качество мяса, подстраивать производственный цикл под потребности рынка.

"AK&M" от 02.04.2019
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