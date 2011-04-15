Повтор! Объём торгов на Московской Бирже в марте составил 66.4 трлн руб.

Объём торгов на Московской Бирже в марте 2019 года составил 66.4 трлн руб. Об этом говорится в сообщении биржи.



Объём торгов на фондовом рынке в марте составил 2497.6 млрд руб. (здесь и далее без учёта однодневных облигаций). В марте 2018 года - 3089.2 млрд руб. Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 768.6 млрд руб. (884.7 млрд руб. в марте 2018 года). Среднедневной объём торгов достиг 38.4 млрд руб. (42.1 млрд руб.).



Объём торгов на срочном рынке и составил 6.7 трлн руб. (7.8 трлн руб. в марте 2018 года) или 115.6 млн контрактов (135.1 млн контрактов в марте 2018 года). Объём торгов фьючерсными контрактами составил 111.1 млн, опционными контрактами - 4.5 млн. Среднедневной объём торгов - 336.3 млрд руб. (371.6 млрд руб.).



Объём торгов на валютном рынке составил 27.5 трлн руб. (29.6 трлн руб. в марте 2018 года).



Объём торгов на денежном рынке достиг 27 трлн руб. (29.4 трлн руб. в марте 2018 года).





"AK&M" от 02.04.2019