Сбербанк продаёт 99.85% акций Denizbank. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Emirates NBD и Сбербанк подписали обновлённое соглашение о купле-продаже акций.



Emirates NBD Bank PJSC и Сбербанк России ссылаются на официальное сообщение от 22 мая 2018 года, связанное с предлагаемым приобретением 99.85% акций Denizbank A.S. в соответствии с соглашением о купле-продаже, подписанным Emirates NBD и Сбербанком 21 мая 2018 года.



Emirates NBD и Сбербанк объявили о том, что соглашение с обновленными условиями было подписано 2 апреля 2019 года. В соответствии с ним общая стоимость 99.85% акций Denizbank составила 15.48 млрд турецких лир. Собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности равен 15.51 млрд турецких лир на 31 декабря 2018 года. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 03.04.2019