Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2018 год упала на 73% до 1.114 млрд руб. с 4.119 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Чистый убыток составил 45.898 млрд руб. по сравнению с убытком 94.602 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.1% до 777.405 млрд руб. с 693.424 млрд руб., операционная прибыль - на 42.4% до 128.6 млрд руб. с 90.29 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 34.3% до 265.273 млрд руб. со 197.558 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" за IV квартал 2018 год составила 391 млн руб. против убытка 2.167 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток составил 15.215 млрд руб. по сравнению с убытком 98.89 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.5% до 225.114 млрд руб. со 194.988 млрд руб., операционная прибыль - на 141.5% до 32.664 млрд руб. с 13.524 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 45.5% до 66.796 млрд руб. с 45.915 млрд руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.



"AK&M" от 03.04.2019