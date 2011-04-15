"Перекрёсток" открыл самый большой супермаркет сети

Торговая сеть "Перекрёсток" открыла самый большой супермаркет сети. Об этом говорится в сообщении X5.



Супермаркет экспериментального большого формата открылся в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков, 32, корпус 1. Торговая площадь магазина составляет рекордные для сети 3 тыс. кв. м, а ассортимент - 21 тыс. наименований.



В новом "Перекрёстке" осуществляется видеоконтроль очередей, позволяющий оптимизировать работу 29 касс и одновременно уменьшить время обслуживания покупателей. На большую часть товаров установлены электронные ценники, для онлайн-покупок предусмотрена услуга click&collect.



Штат открытого магазина превышает 130 сотрудников, а всего в супермаркетах "Перекрёсток" в Северо-Западном федеральном округе трудится более 4.5 тыс. человек.



Одновременно с открытием в Санкт-Петербурге еще один "Перекрёсток" формата "большой супермаркет" начал работу в городе Старый Оскол Белгородской области.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает в себя 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным октябрь 2018 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



Выручка X5 Retail Group N.V. за 2018 год выросла на 18.5% до 1.525 трлн руб. с 1.287 трлн руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 19.7% до 1.198 трлн руб. с 1.001 трлн руб., "Перекрёсток" - на 23.5% до 230.848 млрд руб. со 186.936 млрд руб.



"AK&M" от 03.04.2019