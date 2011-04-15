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03/04/2019
13:32

Футбольным болельщикам сегодня рекомендовано пользоваться МЦК

Футбольным болельщикам, собирающимся сегодня, 3 апреля, на матч между командами "Локомотив" и "Ростов", который начнётся в 19:30 на стадионе "РЖД Арена", рекомендовано пользоваться МЦК. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

День проведения матча совпадает с одним из дней закрытия участка Сокольнической линии. Добраться до стадиона, а также уехать с него после завершения футбольного матча можно, воспользовавшись Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.

Напомним, с 30 марта для пассажиров закрыты 5 станций Сокольнической линии: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". В этот период движение поездов по Сокольнической линии осуществляется только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская". Ограничения необходимы для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Строители проложат здесь второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного "кольца".

"AK&M" от 03.04.2019
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