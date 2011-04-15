Сборы регионального центра "Московия" Ингосстраха за 2018 год выросли на 23%

Объём премии, собранный филиалами регионального центра "Московия" СПАО "Ингосстрах" за 2018 год, составил 1.6 млрд руб., что на 23% превышает показатели 2017 года. Об этом сообщает страховая компания.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 945.2 млн руб. (прирост 25%), в том числе по личному страхованию – 150.1 млн руб. (прирост 51%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 744.5 млн руб. (прирост 20%), страхованию ответственности – 50.5 млн руб. (прирост 30%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 587.8 млн руб. (прирост 24%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 14.8 млн руб. (прирост 2%). Объём премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 42.4 млн руб.



Выплаты филиалов Ингосстраха в региональном центре "Московия" за 2018 год составили 625.7 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 53.1 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 297.9 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 713 тыс. руб. Выплаты по ОСАГО составили 257.2 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 16.8 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Московия" стали ОСАГО, АВТОКАСКО и страхование имущества физических лиц.



"Благодаря слаженной работе команды филиалов, региональный центр "Московия" демонстрирует уверенную динамику развития, опережающую среднерыночные показатели. К примеру, в сегменте автокаско сборы филиалов выросли на 22.6% при динамике рынка на уровне 7.3%, в страховании имущества физлиц – на 24% при росте рынка на 5.3%, — комментирует заместитель директора регионального центра "Московия" компании "Ингосстрах" Евгения Ефимова. — Помимо этого, филиалы регионального центра включились в процесс либерализации ОСАГО – к примеру, в январе 2019 года базовая ставка тарифа ОСАГО для физлиц была снижена во Владимирской и Ярославской областях".



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Московия" входят филиалы СПАО "Ингосстрах", находящиеся в Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Тверской и Владимирской областях.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 03.04.2019