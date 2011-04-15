Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 апреля 2019 года.



"ЕСЛИ НЕТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И ДОГОВОРА АРЕНДЫ"



ГЛАВА РОСЛЕСХОЗА ИВАН ВАЛЕНТИК РАССКАЗАЛ "Ъ" О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ





Глава Рослесхоза Иван Валентик рассказал корреспонденту "Ъ" Анне Васильевой о том, что ведомство планирует включить в новый Лесной кодекс. Представить к маю предложения по его новой редакции ранее поручил ряду министерств премьер-министр Дмитрий Медведев. Рослесхоз намерен, в частности, вернуть лесоустройство на федеральный уровень, изменить подход к ценообразованию и начать зарабатывать. Агентство ведет сплошную проверку всех договоров аренды лесных участков (их около 7 тыс.), а господин Валентик предлагает отказывать в аренде тем, кто не имеет собственных мощностей по глубокой переработке древесины.





РОСАВИАЦИЯ ПРИЗЕМЛИЛА ПОДЕРЖАННЫЕ САМОЛЕТЫ

ИМ ВСЕ ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАЮТ В ПРАВЕ НА ПОЛЕТЫ



Как стало известно "Ъ" Росавиация ужесточила условия использования в России подержанных иностранных самолетов. За минувший месяц остановлены минимум три машины Azur Air и Nordwind. В ведомстве свои действия объясняют заботой о безопасности полетов, апеллируя к "истории с катастрофами Boeing 737 MAX". Но в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) называют позицию регулятора нарушением Чикагской конвенции и просят Минтранс вмешаться. Юристы говорят о справедливости претензий участников рынка.





КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ ПРИБАВЛЯЕТ В ВЕСЕ

ОН МОЖЕТ ПОЙТИ НА ДОВЫБОРЫ В ГОСДУМУ ОТ "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ"



Как стало известно "Ъ", руководство "Справедливой России" может выдвинуть бизнесмена Константина Малофеева на сентябрьские довыборы в Госдуму по одному из одномандатных округов. Господин Малофеев должен 21 апреля на внеочередном съезде стать зампредом партии. "Как приоритетный" для его выдвижения рассматривается Серовский округ в Свердловской области, где главным конкурентом бизнесмена может стать олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин. В партии говорят, что господину Малофееву нужен мандат для "добора политического веса", а окончательное решение о его выдвижении "примут после съезда".





ФАС БЕРЕТ НА ПРИЦЕЛ ВООРУЖЕНИЯ

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ПРОСЬБЕ МИНОБОРОНЫ ПРОВЕРИТ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ





Минобороны просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить несколько десятков предприятий оборонной промышленности. Поводом для этого стало несвоевременное предоставление документов, необходимых военным для расчета цен на вооружение. Проверка, как пояснили "Ъ" в ФАС, может длиться до месяца с возможностью продления еще на два. Военные задействуют весь спектр средств для выстраивания жестких отношений с промышленностью, говорят источники "Ъ": ранее предприятия ОПК уже обязали вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности.





МУЖЕСТВО ПРИШЛОСЬ ОТСТАИВАТЬ В СУДЕ

ВДОВА ДОКАЗАЛА БОЕВОЙ ВЕТЕРАНСКИЙ СТАТУС ПОГИБШЕГО В СИРИИ ОФИЦЕРА



Как стало известно "Ъ", вдове офицера, погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим, пришлось доказывать через суд, что ее муж, награжденный орденом Мужества за войну в Сирии, имеет посмертное право на статус ветерана боевых действий, а она сама и двое их несовершеннолетних детей - право на получение повышенной пенсии. Отказывая вдове в выплатах, военкомат ссылался на то, что у погибшего капитана не было ветеранского удостоверения. Установив, что офицер не получил документ, потому что "не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части", суд обязал военкомат расплатиться.





АДВОКАТЫ ЗАЩИЩАЮТ ЭКСПЕРТИЗУ ОТ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СК





Как стало известно "Ъ", Федеральная палата адвокатов РФ раскритиковала президентский законопроект, который дает Следственному комитету право создавать судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы. В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт "не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу". Юристы предупреждают, что если законопроект будет принят, то "состязательность российского правосудия может окончательно рухнуть". Однако в Госдуме считают, что "так называемая независимая экспертиза" подвержена коррупции.





ШЕЛЬФ НА ДВОИХ

НОВАТЭК МОЖЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ПО УЧАСТКАМ В АРКТИКЕ





Как стало известно "Ъ", "Газпром нефть" и НОВАТЭК рассматривают возможность создания совместного предприятия, куда войдут участки в Карском море вдоль побережья Ямала. Сейчас лицензии на них принадлежат "Газпрому", но, по данным "Ъ", могут быть переоформлены на "Газпром нефть". Контроль в СП будет у нее же. Если партнерство сложится, НОВАТЭК может стать первой частной российской компанией с доступом на шельф Арктики. Эксперты называют партнерство нефтяных и газовых компаний новым трендом, не сомневаясь в его целесообразности.





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБОЙДУТСЯ БЕЗ "СУВЕРЕННОГО РУНЕТА"

В "ГАЗПРОМЕ" ОБСУДИЛИ ПОПРАВКИ К ЗАКОНОПРОЕКТУ



Законопроект о "суверенном рунете" не должен распространяться на предприятия, владеющие технологическими сетями, иначе это грозит рисками чрезвычайных ситуаций, считают в "Газпроме". Внедрение на таких сетях оборудования Роскомнадзора чревато сбоями и может потребовать дополнительных расходов компаний, соглашаются эксперты.





"РОСТЕХ" ВОЗЬМЕТ ТРУБКУ

КОРПОРАЦИЯ ГОТОВА ПОСТАВИТЬ РАДИОСТАНЦИИ И ПЛАНШЕТЫ СИЛОВИКАМ И ДРУГИМ БЮДЖЕТНИКАМ





Как стало известно "Ъ", входящий в "Ростех" концерн "Созвездие" может принять участие в проекте создания сети мобильного интернета для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов. Концерн готов заняться производством планшетов, радиостанций, а также операторского оборудования. В отрасли говорят, что аналогичные решения могут предоставить и другие российские производители, опасаясь ограничения конкуренции. Минкомсвязь планирует протестировать отечественные планшеты и радиостанции вместе с участковыми, спасателями и фельдшерами уже в этом году.





РИТЕЙЛЕР ОТСТУПИЛ ОТ ТРЕТЬЯКОВКИ

СОВЛАДЕЛЕЦ "СТОКМАННА" ОТКАЗАЛСЯ ЗАСТРАИВАТЬ УЧАСТОК В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ





Совладелец российского бизнеса "Стокманна" Яков Панченко лишился многообещающего девелоперского проекта в центре Москвы: он теперь не будет застраивать площадку рядом с Третьяковской галереей элитным жильем. От продажи квартир можно было бы выручить, по оценкам экспертов, более 10 млрд руб. Собственник земли - принадлежащий госкорпорации "Росатом" институт "Гиредмет" - теперь хочет окончательно избавиться от актива.





В "ШИШКИН ЛЕС" ЗОВУТ ИНВЕСТОРОВ

КОМПАНИЮ ПО РАЗЛИВУ ВОДЫ ПРОДАЮТ ЗА 3 МЛРД РУБЛЕЙ



Рост российского рынка питьевой воды стимулирует интерес к слияниям и поглощениям. Так, собственники выставили на продажу подмосковного производителя "Шишкин лес" - почти за 3 млрд руб. Актив может заинтересовать Coca-Cola и Nestle, которые вели переговоры о приобретении Borjomi.





ЯПОНСКОЕ ЛЕКАРСТВО ПРОПИСАЛОСЬ В РОССИИ

TAKEDA ЛОКАЛИЗОВАЛА ПРОИЗВОДСТВО НА МОЩНОСТЯХ "БИОКАДА"



Фармкомпания "Биокад", которая жестко вытесняет с российского рынка зарубежные компании, оспаривая их патентные права на различные лекарства, впервые локализовала на своих мощностях производство иностранного препарата. Это лекарство японской Takeda "Адвейт", применяемое в лечении гемофилии и закупаемое ежегодно Минздравом примерно на 3 млрд руб.





"ДЗЕН" НА ЭКСПОРТ

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС "ЯНДЕКСА" НАЧАЛ РАБОТАТЬ ВО ВЬЕТНАМЕ И ТУРЦИИ





"Яндекс" договорился о внедрении своего рекомендательного сервиса "Яндекс.Дзен" в браузеры Coc Coc во Вьетнаме и Opera в Турции. В перспективе "Яндекс" не исключает создания платформы для авторов в других странах. Выход за рубеж пока не обещает сервису значительного роста выручки, но позволит набрать новых пользователей, полагают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 03.04.2019