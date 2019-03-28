ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 4 апреля в размере 65.1639 руб. против 65.4726 руб. на 3 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



03.04.19 - 65.4726 руб.

02.04.19 - 65.4176 руб.

30.03.19 - 64.7347 руб.

29.03.19 - 64.8012 руб.

28.03.19 - 64.5925 руб.







































































































































































































"AK&M" от 03.04.2019