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03/04/2019
14:24

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 апреля

Банк России установил на 4 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.3771
1 Азербайджанский манат 38.4108
100 Армянских драмов 13.3724
1 Белорусский рубль 30.4263
1 Болгарский лев 37.4247
1 Бразильский реал 16.9094
100 Венгерских форинтов 22.8738
1000 Вон Республики Корея 57.4496
10 Гонконгских долларов 83.0145
10 Датских крон 98.0823
1 Доллар США 65.1639
1 Евро 73.1725
100 Индийских рупий 95.1430
100 Казахстанских тенге 17.1846
1 Канадский доллар 48.9586
100 Киргизских сомов 93.3580
10 Китайских юаней 97.1450
10 Молдавских леев 37.4613
1 Новый туркменский манат 18.6449
10 Норвежских крон 76.1839
1 Польский злотый 17.0591
1 Румынский лей 15.3877
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.3165
1 Сингапурский доллар 48.1661
10 Таджикских сомони 69.0478
1 Турецкая лира 11.5787
10000 Узбекских сумов 77.4138
10 Украинских гривен 23.9895
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.7687
10 Чешских крон 28.4832
10 Шведских крон 70.2841
1 Швейцарский франк 65.3469
10 Южноафриканских рэндов 46.0841
100 Японских иен 58.4141

"AK&M" от 03.04.2019
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