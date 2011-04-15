Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 апреля

Банк России установил на 4 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.3771

1 Азербайджанский манат 38.4108

100 Армянских драмов 13.3724

1 Белорусский рубль 30.4263

1 Болгарский лев 37.4247

1 Бразильский реал 16.9094

100 Венгерских форинтов 22.8738

1000 Вон Республики Корея 57.4496

10 Гонконгских долларов 83.0145

10 Датских крон 98.0823

1 Доллар США 65.1639

1 Евро 73.1725

100 Индийских рупий 95.1430

100 Казахстанских тенге 17.1846

1 Канадский доллар 48.9586

100 Киргизских сомов 93.3580

10 Китайских юаней 97.1450

10 Молдавских леев 37.4613

1 Новый туркменский манат 18.6449

10 Норвежских крон 76.1839

1 Польский злотый 17.0591

1 Румынский лей 15.3877

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.3165

1 Сингапурский доллар 48.1661

10 Таджикских сомони 69.0478

1 Турецкая лира 11.5787

10000 Узбекских сумов 77.4138

10 Украинских гривен 23.9895

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.7687

10 Чешских крон 28.4832

10 Шведских крон 70.2841

1 Швейцарский франк 65.3469

10 Южноафриканских рэндов 46.0841

100 Японских иен 58.4141

"AK&M" от 03.04.2019