Банк России на 4 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 73.1725 руб., курс доллара США - почти на 31 копейку до 65.1639 руб.

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Банк России на 4 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 73.1725 руб. с 73.3162 руб., курс доллара США - почти на 31 копейку до 65.1639 руб. с 65.4726 руб. 3 апреля.
Стоимость бивалютной корзины на 4 апреля уменьшилась более чем на 23 копейки (-0.34%) до 68.7677 руб. с 69.0022 руб. 3 апреля.
"AK&M" от 03.04.2019