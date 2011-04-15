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03/04/2019
14:58

Транспортную инфраструктуру Москвы начали готовить к теплому сезону

Транспортную инфраструктуру Москвы начали готовить к теплому сезону. Об этом сообщила столичная мэрия.

Работы стартовали в конце марта и завершатся в конце апреля. К новому сезону также приводят в порядок стойки и консоли светофоров.

"В течение года службы эксплуатации поддерживают светофоры и знаки в рабочем состоянии, однако мы считаем необходимым по окончании зимы привести все наши объекты в порядок. В городе установлено более 40 тыс. светофоров, из них 10 процентов уже подготовлены. Отмечу, что помывка и покраска светофоров в Москве не помешает движению автомобилистов. Работа будет проходить в специально запланированное время, включая выходные дни", - рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков, цитируемый в сообщении.


"AK&M" от 03.04.2019
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