Транспортную инфраструктуру Москвы начали готовить к теплому сезону. Об этом сообщила столичная мэрия.



Работы стартовали в конце марта и завершатся в конце апреля. К новому сезону также приводят в порядок стойки и консоли светофоров.



"В течение года службы эксплуатации поддерживают светофоры и знаки в рабочем состоянии, однако мы считаем необходимым по окончании зимы привести все наши объекты в порядок. В городе установлено более 40 тыс. светофоров, из них 10 процентов уже подготовлены. Отмечу, что помывка и покраска светофоров в Москве не помешает движению автомобилистов. Работа будет проходить в специально запланированное время, включая выходные дни", - рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков, цитируемый в сообщении.





"AK&M" от 03.04.2019