В майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщила столичная мэрия.



Спиртное и напитки в стеклянной таре нельзя будет купить поблизости от мест проведения праздничных концертов и других мероприятий 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений.



Под временный запрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре, а также слабоалкогольные напитки.



Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая. Государственным он стал в 1918 году. Изначально праздник назывался Днём интернационала, позднее его переименовали в День международной солидарности трудящихся - Первое мая. Современное название праздник получил в 1992-м. В этом году 1 мая выпадает на среду. Нерабочими днями по случаю Праздника Весны и Труда также станут четверг (2 мая) и пятница (3 мая).



Праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Он отмечается каждый год 9 мая. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день. В этом году День Победы выпадает на четверг, выходным днем также станет пятница, 10 мая.



В дни майских праздников в городе традиционно проходит множество различных мероприятий. С 1 по 12 мая горожане смогут посетить музыкальный фестиваль "Московская весна a cappella". В прошлом году его участники дали сотни концертов и спели тысячи песен, а также организовали творческие мастер-классы.



"AK&M" от 03.04.2019