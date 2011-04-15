На юго-востоке Москвы с 6 по 11 апреля ограничат движение транспорта

На юго-востоке Москвы с 02:30 MSK 6 апреля до 04:30 MSK 11 апреля 2019 года ограничат движение транспорта. Об этом говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Отметим, что с 6 апреля до 10 апреля 2019 года в связи со строительством Некрасовской линии метро будет временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии от станции метро "Пролетарская" до станции метро "Котельники". В связи с этим, в районах Таганский, Южнопортовый. Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.



Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.карты и другие навигационные системы. Кроме того, для дополнительного информирования водителей информацию разместят на дорожных табло, а вблизи ограничений также разместят передвижные табло. Вместе с тем на месте будут дежурить более десяти экипажей Дорожного патруля, которые помогут водителям ориентироваться в районе ограничений.



Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будет изменена организация дорожного движения. На время ограничений выделенные полосы будут физически обособлены и будут работать на улице Марксистская (от Марксистского переулке до Таганской площади), улице Таганская (на всем протяжении), Волгоградском проспекте (на всем протяжении, в том числе на участках дублеров от улицы Люблинская до дома 54 в обоих направлениях), улице Нижегородская (на всем протяжении), Рязанском проспекте (на всем протяжении), Лермонтовском проспекте (на всем протяжении), Новорязанском шоссе (от МКАД до улицы Маршала Полубоярова), площади Крестьянской Заставы (от Волгоградского проспекта до улицы Абельмановская), улице Абельмановская (от улицы Воронцовская до Волгоградского проспекта).



Кроме того, для обеспечения приоритета компенсационных маршрутов будут закрыты съезды с внутренней и внешней сторон МКАД на Рязанский и Волгоградский проспекты в сторону центра; съезд с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект в направлении области; съезд (выезд) на (с) территорию (-ии) ТЦ "Садовод" с (на) МКАД; съезд с МКАД на основной ход Лермонтовского просп. в сторону области; съезды с основного хода Рязанского просп. на внутреннюю и внешнюю стороны МКАД; выезд с 1-го Саратовского проезда на дублер Волгоградского проспекта; съезд с дублера Волгоградского проспекта на улицу Люблинская при движении в направлении центра; съезд с улицы Люблинская на дублер Волгоградского проспекта в направлении области; съезды с Есенинского бульвара на основной ход Волгоградского проспекта; съезды с основного хода Волгоградского проспекта на дублер в районе дома 76, корпуса 1 и дома 96, корпуса 1; первый съезд на Самаркандский бульвар с Волгоградского проспекта; выезд с дублера Рязанского проспекта на основной х од в районе дома 22; поворот с улицы Марксистская на улицу Таганская.



Также будут закрыты: выезд с Таганской площади на улицу Таганская; правый поворот с улицы Таганская на улицу Абельмановская; правый поворот с площади Крестьянской Заставы на улицу Абельмановская; поворот с Волгоградского проспекта на площадь Крестьянской Заставы при движении в сторону области; движение в прямом направлении по Волгоградскому проспекту в центр на пересечении с площадью Крестьянской Заставы; левый поворот с улицы Скотопрогонной на улицу Нижегородская; поворот с Волжского бульвара при движении от улицу Юных Ленинцев на дублер Волгоградского проспекта в направлении центра и области; правый поворот с улицы Жигулевская на дублер Волгоградского проспекта в направлении центра; правый поворот с основного хода Волгоградского проспекта на улицу Зеленодольская; поворот с дублера Новорязанского шоссе (при движении в центр) на улицу Генерала Кузнецова; съезд с основного хода улицы Нижегородская (при движении в область) на внешнюю сторону ТТК.



Вместе с тем, будет запрещено движение на следующих участках: по дублерам Лермонтовского проспекта (в обоих направлениях) в районе станции метро "Лермонтовский проспект"; Хвалынскому бульвару (от улицы Привольная до дублера Лермонтовского проспекта); улице Авиаконструктора Миля (от дома 24 до улицы Маршала Полубоярова); дублеру Волгоградского проспекта от улицы Зеленодольская до улицы Жигулевская.



Также будет ограничено движение на выездах со следующих участков: Волжском бульваре (выезды на дублеры Волгоградского проспекта с 3 до 1 полосы); улице 2-я Машиностроения (выезд на ТТК - с 2 до 1 полосы); улице Большая Андроневская (выезд на улицу Таганская - с 4 до 2 полос); Остаповском пр. (выезд на Волгоградский проспект - с 2 до 1 полосы); улице Рогожский Вал (выезд на улицу Таганская - с 2 до 1 полосы); улице Паперника (выезд на Рязанский проспект - с 4 до 2 полос).



Помимо этого, реверсивное движение на Волгоградском проспекте будет отключено на время ограничений. На участке Товарищеского пер. (от улицы Таганская до Большого Факельного пер.) будет введено двустороннее движение. На участке дублера улицы Генерала Кузнецова (от улицы Привольная до улицы Авиаконструктора Миля) будет введено одностороннее движение. Регулируемые пешеходные переходы на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина будут ликвидированы.



Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на временные выделенные полосы на время изменений будет ограничен.



"AK&M" от 03.04.2019