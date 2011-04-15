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03/04/2019
15:16

Украина запретила нерегулярное прямое авиасообщение с Россией

Кабинет министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини (прим. ред. - издание "Украинские новости").

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелётов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, слова которого приводит издание.


"AK&M" от 03.04.2019
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