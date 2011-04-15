ЦБ объявил учётную цену золота на 4 апреля - 2706.51 руб./г против 2709.54 руб./г на 3 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 4 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2706.51 руб./грамм
Серебро: - 31.77 руб./грамм
Платина: - 1801.76 руб./грамм
Палладий: - 2998.04 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
28.03 29.03 30.03 02.04 03.04
Золото 2737.60 2722.80 2687.23 2717.15 2709.54
Серебро 32.06 32.08 31.62 31.70 31.63
Платина 1790.11 1787.56 1762.83 1783.53 1780.82
Палладий 3142.04 2979.27 2886.72 2900.34 2951.20