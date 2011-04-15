ESET обнаружила новый вид обмана в WhatsApp

Эксперты антивирусной компании ESET предупреждают о новой фишинговой атаке в мессенджере WhatsApp — пользователи устанавливают вредоносное расширение, якобы предназначенное для изменения цвета интерфейса. Об этом говорится в сообщении ESET.



Как считает ESET, атака направлена на жителей Бразилии и испаноговорящих стран — сообщения составлены на португальском и испанском языках. Примечательно, что приложение стремится подписать пользователей на уведомления с русскоязычного ресурса.



Потенциальные жертвы получают сообщение, которое предлагает изменить зелёный цвет интерфейса WhatsApp на любой другой. Для активации пользователя вынуждают перейти по ссылке и установить вредоносное разрешение или программу.



В зависимости от операционной системы и устройства, которое использует жертва, загрузка программы происходит по двум сценариям.



Пользователям ПК и ноутбуков рекомендуется загрузить расширение для браузера Chrome под названием Black Theme for WhatsApp. После открытия мессенджера установленное расширение автоматически разошлёт "заманчивое" предложение по списку контактов и групповым чатам.



Данное расширение до сих пор доступно в интернет-магазине Chrome. В настоящий момент число загрузок достигло почти шестнадцати тысяч.



У пользователей смартфонов иной сценарий заражения — они получают уведомление о необходимости поделиться ссылкой с 30 друзьями или 10 чатами, только после этого появится возможность изменить цвет.



Далее пользователь получает сообщение о необходимости скачать APK-файл под названием best_video.apk и подписаться на уведомления с русскоязычного ресурса.



Если пользователь выполнит все инструкции, его мобильный телефон будет заражен трояном для показа рекламы, который продукты ESET NOD32 детектируют как Android/Hiddad.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.









"AK&M" от 03.04.2019