ЦБ признал 30 кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг. Соответствующий реестр размещён на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликован в "Вестнике Банка России".



Кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с даты опубликования указанного реестра в "Вестнике Банка России", отмечает регулятор.



В список вошли: АО "Банк ГПБ", ПАО КБ "УБРиР", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ПАО "Челиндбанк", ПАО "Почта Банк", ПАО "Дальневосточный банк", ПАО "МИнБанк", ПАО "Запсибкомбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Банк ВТБ", АО "Альфа-Банк", ПАО "РНКБ Банк", ПАО КБ "Восточный", ПАО Сбербанк, ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".



Также в список вошли: ПАО "Московский кредитный банк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО КБ "Центр-инвест", КИВИ Банк (АО), ПАО "МТС-Банк", ПАО Росбанк, АО "Банк Русский Стандарт", АО КБ "Ситибанк", ПАО "АК Барс" Банк, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, АО "Тинькофф Банк", РНКО "Платежный Центр" (ООО), АО "Райффайзенбанк", АО "Россельхозбанк", ООО НКО "Яндекс.Деньги".



"AK&M" от 03.04.2019