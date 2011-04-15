Регионы получат от государства 70 млрд руб. на развитие дорожного хозяйства

Более 70 млрд руб. направляется в регионы на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети. Соответствующее распоряжение подписало Правительство РФ.



Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65.824 млрд руб. между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.



Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".



Более 30 млрд руб. получит Самарская область, чтобы построить транспортный обход вокруг Тольятти и мост через Волгу.



Семь субъектов Федерации получат более 22 млрд руб. на развитие региональных дорог.



Ещё 12.5 млрд руб. направляется на строительство и реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах.



Также в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрен резерв межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в объёме 5 млрд руб.. Утверждено распределение этих средств между 15 субъектами Федерации в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".



В рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 43.1% в 2017 году до 50.9% к концу 2024 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, - с 42 до 85%, снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети к концу 2024 года в два раза по сравнению с 2017 годом.





"AK&M" от 03.04.2019