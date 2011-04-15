АФК "Система" озвучила итоги M&A за 2018-2019 годы.

Как говорится в материалах компании, в марте 2019 года Sistema Asia Fund, венчурный фонд АФК "Система", продала свою долю в Qwikcilver - индийской технологической компании, специализирующейся на технологиях подарочных карт и комплексных решениях для предоплаты товаров и услуг. Это первая монетизация инвестиций для Sistema Asia Fund. Sistema Asia Fund инвестировал в Qwikcilver в 2016 году и спустя три года вышел из этой инвестиции, добившись высокой доходности на вложенный капитал.



В марте 2019 года АФК "Система" приобрела 18.7% акций компании Ozon Holdings Limited, ведущего российского мультикатегорийного онлайн-ритейлера, у МТС за 7.9 млрд руб. Оплата акций будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года. В результате сделки доля прямого владения АФК "Система" в Ozon составила 19.3%. Кроме того, входящий в Группу АФК "Система" венчурный фонд Sistema_VC, специализирующийся на инвестициях в технологические компании на стадии роста, владеет 16.3% акций Ozon. Доля АФК "Система" в Sistema_VC составляет 80%.



В феврале 2019 года АФК "Система" продала 51% акций АО "Лидер-Инвест" Etalon Group (LSE: ETLN), одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России, за 15.2 млрд руб. По итогам сделки доля Группы АФК "Система" в Лидер-Инвест составила 49%. Корпорация также приобрела 25% Etalon Group у её основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226.6 млн.



В феврале 2019 года АФК "Система" и ее 100% дочерняя компания ООО "Система Телеком Активы" продали 39.5% акций ПАО "МТС-Банк" компании Mobile TeleSystems B.V., 100% дочерней компании ПАО "МТС" за 11.4 млрд руб. В результате сделки доля прямого владения АФК "Система" в капитале МТС Банка уменьшилась до 5%, а доля МТС увеличилась с 55.2% до 94.7%.



В декабре 2018 года АФК "Система" приобрела пакет акций АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm), одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен совместно с банком ВТБ и менеджментом OBL Pharm у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Размер инвестиций АФК "Система" в покупку доли в OBL Pharm составляет 1.83 млрд руб. Консорциум инвесторов - АФК "Система", ВТБ и менеджмент OBL Pharm - совместно приобрел 95.14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15.5 млрд руб. Партнеры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited. Между АФК "Система" и ВТБ также заключено соглашение о приобретении доли ВТБ в Ristango Holding Limited не позднее трех лет с момента сделки.



С начала октября 2018 года по конец марта 2019 года дочерняя компания АФК "Система" Sistema Finance S.A. в совокупности продала 35054752 обыкновенных акций ПАО "МТС" дочернему обществу МТС, ООО "Бастион", на общую сумму 9.18 млрд руб. в рамках программы выкупа акций МТС.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2018 год упала на 73% до 1.114 млрд руб. с 4.119 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток составил 45.898 млрд руб. по сравнению с убытком 94.602 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.1% до 777.405 млрд руб. с 693.424 млрд руб., операционная прибыль - на 42.4% до 128.6 млрд руб. с 90.29 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 34.3% до 265.273 млрд руб. со 197.558 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" за IV квартал 2018 год составила 391 млн руб. против убытка 2.167 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток составил 15.215 млрд руб. по сравнению с убытком 98.89 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.5% до 225.114 млрд руб. со 194.988 млрд руб., операционная прибыль - на 141.5% до 32.664 млрд руб. с 13.524 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 45.5% до 66.796 млрд руб. с 45.915 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"