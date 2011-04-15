В "Пулково" открылся Duty Free на прилёте. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Площадь нового Duty Free на прилёте в "Пулково" составляет 102 кв. м, магазин открыт для посетителей круглосуточно.



Dufry - ведущий мировой туристический ритейлер, который управляет более чем 2.3 тыс. магазинами Duty Free и Duty Paid. Штаб-квартира компании располагается в Базеле, Швейцария. Dufry работает в 64 странах на шести континентах.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



Пассажиропоток "Пулково" в 2018 году вырос на 12.4% до 18.122 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 10.8% до 11.028 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях за указанный период увеличился на 14.9% до 7.094 млн. Аэропорт в 2018 году обслужил 165.418 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 9.6% больше показателя за 2017 год.



"AK&M" от 03.04.2019