ФАС предлагает "обнулить" комиссии при снятии наличных в банкоматах. Об этом говорится в материалах ФАС со ссылкой на руководителя службы Андрея Кашеварова по итогам его выступления на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.



Помимо прочего, это даст возможность работодателям свободно выбирать банк для "зарплатных проектов", поскольку распространённость банкоматной сети является одним из решающих факторов в этом вопросе.



Такие изменения ни в коем случае не остановят и не замедлят рост безналичных платежей, поскольку доступность наличности в банкоматах снизит потребность в единовременном снятии больших сумм.



"Потребитель не должен задумываться о комиссии между двумя конкретными банками, стоя у банкомата и снимая наличные, - сказал А.Кашеваров, цитируемый в сообщении. - А чтобы не произошло сокращения банкоматной сети, мы предлагаем погрузить интерчейндж (межбанковские комиссии) в отношения между самими банками. В этом случае банки сами будут принимать решения о том, ретранслировать ли сумму интерчейнджа на карты держателей или нет, определяя для себя дополнительное конкурентное преимущество".



Он также коснулся вопроса "зарплатного рабства" и напомнил, что "дорожная карта" по развитию конкуренции предполагает усиление административной ответственности за ограничение работников в праве выбора кредитной организации.



"Деньги должны идти за гражданином, и он вправе выбирать, в какой банк ему их переводить. И никто не может чинить гражданам препятствий в реализации этого права", - подчеркнул спикер.



В настоящий момент ФАС России проводит опрос работодателей о критериях выбора "зарплатного проекта", итоги которого будут обсуждаться на заседании межведомственной Рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг. С учётом результатов обсуждения служба выработает соответствующее решение.



По данным ведомства, на IV квартал 2018 года рынок банковских карт был фактически монополизирован одним конкретным хозяйствующим субъектом: он занимает 67% рынка эквайринга, осуществляет 94% переводов денежных средств по картам, выпускает 71% платежных карт и реализовывает 60% зарплатных проектов.



В ходе доклада заместитель руководителя ФАС России также затронул тему эквайринга: "Большинство точек зрения сводится к тому, что введение фиксированных цен по эквайрингу может остановить рост безналичных платежей. 26 марта мы направили в Правительство РФ доклад по этому вопросу с предложением двух дополнительных мер: ввести прозрачное информирование со стороны банков по всем ставкам, которые заключены по договорам эквайринга с торгово-сервисными предприятиями; на постоянной основе продолжить диалог между банками и ритейлерами", - сказал замглавы антимонопольного ведомства.



Освещая тему территориальной дискриминации в банковских переводах, он сообщил об инициативе службы приравнять комиссии за межрегиональные переводы к внутрирегиональным между счетами физических лиц, которые открыты в одной кредитной организации, сравнив этот принцип с роумингом мобильных операторов.



Для решения проблемы реализации пенсионерами права выбора банка для перечисления пенсии3 ФАС России предлагает обязать территориальные органы ПФР переводить денежные средства в любой выбранный пенсионером банк без взимания комиссий вне зависимости от наличия договора о взаимодействии. При этом банк в случае выбора его пенсионером должен будет предоставлять необходимую ТО ПФР информацию, исключив необходимость заключения договоров о взаимодействии.



"На сегодняшний день банк должен заключить соглашение с Пенсионным фондом и на это время - до трех месяцев - приостанавливается перечисление пенсии в выбранный банк, и это недопустимо", - подчеркнул А.Кашеваров.



"AK&M" от 03.04.2019