Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

По решению согласительной комиссии Государственной Думы и Совета Федерации, закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении ГД.



Депутаты отметили, что решение принято для удобства отдыхающих.



Напомним, закон об ограничении хостелов в жилых домах был отклонен Советом Федерации с предложением создать согласительную комиссию. Согласительная комиссия по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах была создана 21 марта. Затем Государственная Дума приняла решение продлить работу комиссии до 10 апреля.





"AK&M" от 03.04.2019