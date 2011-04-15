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03/04/2019
16:10

Инфляция за неделю, с 26 марта по 1 апреля, была нулевой

Инфляция за неделю, с 26 марта по 1 апреля 2019 года, была нулевой, с начала апреля - 0.01%, с начала года - 1.8%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.

За прошедшую неделю цены на баранину выросли на 3.7%, пшено - на 2%, муку пшеничную и макаронные изделия - на 0.5%, хлеб, вермишель, соль и чай - на 0.4%, крупу гречневую - на 0.3%, рис, карамель и печенье - на 0.2%. Одновременно цены на мясо кур снизились на 0.5%, свинину и яйца куриные - на 0.4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.3%, в том числе на капусту белокочанную - 6.7%, помидоры - 3.2%, морковь - 2.4%, лук репчатый - 2.1%. В то же время огурцы стали дешевле на 5.4%, яблоки - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.3%.

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