МЦД-3 от Зеленограда до Раменского запустят в 2022 году

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского планируется запустить в конце 2021 - начале 2022 года. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Длина МЦД-3 составит 88 км. На линии появится 43 станции, где можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.



С запуском этого маршрута жители подмосковного города Химки смогут добираться до центра столицы в два раза быстрее. Путь от платформы Химки до ж/д станции Ховрино-2, где можно будет пересесть на метро, займет пять минут.



Кроме того, ввод третьего центрального диаметра разгрузит Ленинградское шоссе - жители Подмосковья смогут пересесть с личного автомобиля на МЦД.



Напомним, первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск, планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.



Маршруты МЦД-1 и МЦД-2 нанесут на схему столичной подземки к запуску Московских центральных диаметров. Плакаты обновят в поездах и вестибюлях метро. Помимо этого, в столице разрабатывают МЦД-4 и МЦД-5.



Центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на метро и МЦК.



Работать МЦД будут как метро - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения поездов не превысят 5-6 минут в часы пик.



Оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты или смартфона. Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты картой "Тройка", которая действует в метро, на МЦК, в наземном транспорте, электричках и аэроэкспрессах.



Кроме того, можно использовать карты, поддерживающие технологии PayPass и PayWave, смартфоны с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.



"AK&M" от 03.04.2019