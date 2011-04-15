ЛУКОЙЛ, Минэнерго Казахстана и КазМунайГаз заключили контракт по участку "Женис"

ПАО "ЛУКОЙЛ", Министерство энергетики Республики Казахстан и АО НК "КазМунайГаз" заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



Оператором проекта является ТОО "Женис Оперейтинг" (совместное предприятие ЛУКОЙЛа - 50% и КазМунайГаза - 50%).



В соответствии с подписанным контрактом, основными минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3Д.



Новый проект на Каспии является важным шагом в расширении ресурсной базы в стратегическом для компании регионе со значительными накопленными компетенциями.



Участок "Женис" расположен в южной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Расстояние до берега составляет 80 км, ближайшим портом для судов является Актау.



В 2018 году ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз заключили соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании по проекту Женис.



ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в разработке месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кумколь, в совместном предприятии по освоению Центрального месторождения на Каспии, а также в проекте Каспийского Трубопроводного Консорциума.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.



"AK&M" от 03.04.2019