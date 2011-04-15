В Москве реконструируют транспортную развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщила столичная мэрия.



Работы начнутся в апреле.

Подрядчика уже выбрали на специальном конкурсе. На выполнение технического задания подрядчику отведен один год и восемь месяцев.



За это время компании предстоит провести проектно-изыскательские работы, построить и подготовить к вводу в эксплуатацию, а также реконструировать более 5.3 ки дорог.



В проектной документации необходимо будет предусмотреть: строительство бокового проезда с внутренней стороны МКАД протяженностью 1.1 км, в том числе 80-метрового путепровода; строительство бокового проезда с внешней стороны МКАД протяженностью 1.1 км, в том числе 80-метрового путепровода; строительство направленного левоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в область на внешнюю сторону МКАД протяженностью 700 м, в том числе путепровода длиной 480 м; строительство направленного левоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в центр на внутреннюю сторону МКАД протяженностью 700 м, в том числе путепровода длиной 540 м; реконструкцию левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению в область протяженностью 200 м.



Также в документации необходимо предусмотреть реконструкцию левоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в центр на внутреннюю сторону МКАД. Его длина - 200 м; реконструкцию левоповоротного съезда длиной 200 м с внешней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению в центр; реконструкцию левоповоротного съезда протяженностью 200 м с Осташковского шоссе по направлению в область на внешнюю сторону МКАД; реконструкцию правоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в область на внутреннюю сторону МКАД. Длина съезда составляет 320 м; реконструкцию правоповоротного 100-метрового съезда с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению в центр; реконструкцию правоповоротного съезда (270 м) с Осташковского шоссе по направлению в центр на внешнюю сторону МКАД; реконструкцию правоповоротного съезда протяженностью 250 м с МКАД на Осташковское шоссе по направлению в область.



Кроме того, необходимо запроектировать строительство 50-метрового пешеходного перехода в районе дома 30 по Осташковской улице.



"AK&M" от 03.04.2019