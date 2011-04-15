На 16 федеральных автодорогах зафиксировано 100%-е покрытие мобильной связью

Полное (100%) покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано на 16 дорогах: М1 "Беларусь", А-132, М2 "Крым", М3 "Украина", М-9 "Балтия", М10 "Россия", А-181 "Скандинавия", А-180 "Нарва", А-270, А-280, А-290, А-147, А-300, А-310, А-320, Р-254 "Иртыш". Об этом говорится в материалах Роскомнадзора.



При этом 100%-е покрытие всеми операторами связи "большой четверки" зафиксировано на семи автодорогах: А-132, М-3 "Украина", М-10 "Россия", А-180 "Нарва", А-280, А-310, Р-254 "Иртыш".



Худшее покрытие остаётся на трассах А-360 "Лена", Р-256 "Чуйский тракт" и Р-257 "Енисей".



Незначительное уменьшение покрытия мобильной связью на некоторых автодорогах, в том числе входивших в список дорог с полным покрытием хотя бы одним из операторов, связано с переоформлением операторами связи разрешительных документов и не повлияло на общий процент покрытия автодорог.



Сведения о покрытии автотрасс мобильной связью представляются по результатам расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 (2G) и IMT-2000/UMTS (3G) с учетом выданных разрешений на использование радиочастот, свидетельств о регистрации РЭС, а также данных по радиоконтролю.





"AK&M" от 03.04.2019